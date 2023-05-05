Дамаск, 6 мая, 2023, 00:27 — ИА Регнум. Авиация западной коалиции в Сирии все чаще активирует боевые системы наведения на российские самолёты на востоке страны, сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в этой арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России

Он отметил, что такие случаи фиксируются пилотами Воздушно-космических сил (ВКС) России. По словам Гуринова, США намеренно и систематически продолжают грубо нарушать протоколы деконфликтации и Меморандума по безопасности полётов в Сирии.

При этом Россия по-прежнему соблюдает условия Меморандума о взаимопонимании, подписанного Минобороны РФ и Пентагоном 20 октября 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США собираются инициативно проводить политику сдерживания на Ближнем Востоке и будут защищать своих союзников в регионе.

Он добавил, что в Сирии в настоящее время прослеживается уменьшение угрозы для американских войск.