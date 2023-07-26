Москва, 26 июля, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Решение молдавских властей сократить численность сотрудников посольства России стало продолжением недружественной политики, которую в последнее время проводит Кишинёв. Об этом 26 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал заявление официального представителя МИД Молдавии Игоря Захарова, что из республики вышлют 45 представителей российской дипмиссии.

«К сожалению, Кишинёв сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние, можно только выражать сожаление в этой связи. Русофобия всячески поощряется сейчас в Молдове», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что антироссийские выпады молдавской стороны не останутся без ответа, предусмотренного дипломатическими правилами.

Как сообщало ИА Регнум, молдавский министр иностранных дел Николай Попеску объявил 26 июля о планах сократить численность персонала посольства России в Кишинёве. По его словам, некоторые сотрудники российской дипмиссии могут быть причастны к дестабилизации ситуации в Молдавии.

Накануне некоторые молдавские СМИ опубликовали заметки, что на кровле здания российского посольства находятся 28 антенн и спутниковых тарелок. Журналисты посчитали, что это подозрительно много.

Посол России Олег Васнецов объяснил, что антенны нужны, так как в Молдавии проблемы со связью, а оборудование, установленное на крыше посольства, купили у молдавских провайдеров. Он также заявил, что шумиха, которую подняли по этому поводу, была нужна Кишинёву для того, чтобы продолжить запланированный курс на ухудшение отношений с Москвой.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение Кишинёва недружественным шагом и пообещала ответные меры со стороны Москвы. По её словам, Кишинёв сделал ещё один шаг к разрушению отношений с Москвой.