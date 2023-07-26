Нью-Йорк, США, 26 июля, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Украина использовала портовые объекты в военных целях, заявил 26 июля первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, киевский режим прикрывался зерновой сделкой в собственных интересах. В качестве подтверждения дипломат продемонстрировал видео, опубликованные в украинских социальных сетях.

Иван Шилов ИА Регнум

«Из этих роликов видно, как взрываются и детонируют боеприпасы и техника на якобы зернохранилищах портовых объектов, которые Украина, как уже сегодня очевидно, под прикрытием черноморской сделки и в её нарушение использовала в военных целях», — заявил Полянский.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ в ночь на 23 июля ударили по объектам в районе Одессы, где готовились теракты против российской стороны с применением безэкипажных катеров. Военный уточнил, что все запланированные цели были уничтожены.

Как сообщало ИА Регнум, действие зерновой сделки прекратилось 18 июля, Россия отказалась продлевать участие в соглашении и уведомила об этом ООН, Турцию и Украину. Президент Владимир Путин в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» сообщил, что в рамках сделки не выполнено ни одно обязательство перед Россией, экспорт зерна из страны остался под санкциями, а соглашение Европа использовала с целью наживы, а не для помощи нуждающимся. Позднее глава государства заявил, что Москва не видит смысла продлевать зерновую сделку в её нынешнем виде. Главным условием возобновления договорённости, по словам Путина, является выполнение всех требований России.