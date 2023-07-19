Москва, 20 июля, 2023, 02:33 — ИА Регнум. Россия сможет возобновить своё участие в зерновой сделке только после выполнения заявленных ею условий, сказал 19 июля в ходе совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Для России продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, не имеет смысла. Стране нужны не обещания, а действия, подчеркнул Путин.

«Должны быть убраны все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. В том числе речь идёт об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчётов SWIFT», — добавил президент России.

Ещё одним из условий, по словам Путина, является вывод из-под санкций поставок на мировые рынки российского зерна и удобрений, возобновление поставок запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений в Россию. Также необходимо решить вопросы со страхованием российских судов и экспортных поставок РФ, возобновление всей логистики продовольственных поставок, обеспечение беспрепятственных поставок удобрений из России и сырья для их производства.

Должен быть восстановлен взорванный, явно по заказу киевского режима, аммиакопровод «Тольятти-Одесса», добавил Путин.

Базовым условием России для возвращения к сделке является восстановление её изначальной гуманитарной сути. При исполнении всех этих условий РФ незамедлительно вернётся к сделке, заключил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия проявляла чудеса выдержки и толерантности, продлевая зерновую сделку, но западные страны не собирались выполнять договорённости, это откровенная наглость и бесцеремонность. Запад сделал всё, чтобы пустить зерновую сделку под откос, а России только чинит препятствия даже для безвозмездной передачи удобрений беднейшим странам, добавил Путин.

Россия 17 июля официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия зерновой сделки. В связи с этим отозваны и гарантии безопасности судоходства по данному коридору.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 июля предостерёг, что попытки продолжить зерновую сделку без участия Москвы приведут к рискам, так как зерновой коридор примыкает к зоне боевых действий.

19 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для выполнения меморандума с Россией по вывозу зерна и удобрений у ООН есть три месяца. Она отметила, что только в таком случае Москва вернётся к обсуждению зерновой сделки.