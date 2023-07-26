Мурино, Ленинградская область, 26 июля, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Суд арестовал замглавы Мурино Ленинградской области по делу о коррупции. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе управления СК по региону.

Официальный сайт МО «Муринское городское поселение» Замглавы администрации Мурино Алексей Бекетов

«В ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области выявлен факт получения взятки заместителем главы администрации «Муринское городское поселение», — говорится в сообщении.

Ему предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере. Следователи ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде ареста, что суд удовлетворил. Сообщается, что обвиняемый действовал умышленно и получил взятку в размере около 850 тыс. рублей за заключение договоров с коммерческим предприятием и за покровительство по службе.

Ранее в Удмуртии отправили под домашний арест экс-главу Ижевска Олега Бекмеметьева, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями. Как сообщила пресс-служба регионального управления СК, в 2021 году он, нарушив закон, передал в собственность коммерческой строительной организации земли из государственной и муниципальной собственности. Суд согласился со стороной обвинения, требовавшей отправить Бекмеметьева под домашний арест на два месяца.

Помимо этого, 26 июля стало известно, что Мосгорсуд отправил в следственный изолятор бывшего замглавы Министерства цифрового развития России Максима Паршина, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Суд ужесточил меру пресечения, отменив постановление суда первой инстанции о домашнем аресте.