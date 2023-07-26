Москва, 26 июля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Мосгорсуд 26 июля отправил в следственный изолятор бывшего заместителя главы Министерства цифрового развития России Максима Паршина. Сообщается, что решение вынесено по представлению прокуратуры.

Басманный суд/ТАСС Бывший заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин

«Постановление суда первой инстанции об избрании Паршину меры пресечения в виде содержания под домашним арестом отменить, избрать в качестве меры пресечения содержание под стражей», — огласил решение суд.

Таким образом, экс-замглавы Минцифры ужесточили избранную ранее меру пресечения.

Ранее Паршина освободили от должности замглавы ведомства. Об этом распорядился премьер-министр Михаил Мишустин. Сообщается, что Паршин освобождён от должности по собственной просьбе.

Как сообщало ИА Регнум, его задержали 13 июля в Москве. Паршина подозревают в коррупции, в частности в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 Уголовного кодекса). Позднее его отправили под домашний арест на два месяца, до 12 сентября.

Паршин родился в 1976 году в Мытищах. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли (MBA), работал в Министерстве экономического развития. 16 августа 2018 года занял должность замминистра цифрового развития России. Имеет благодарность президента и почётную грамоту правительства.