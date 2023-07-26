США, 26 июля, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, общаясь с журналистами 26 июля, назвал позором председательство Великобритании в Совете Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это настоящий позор», — сказал он.

Полянский отметил, что председатель должен быть нейтральным и возглавлять усилия Совбеза ООН в обсуждении определенных вопросов, а не навязывать свою собственную повестку.

Великобритания заняла пост председателя Совбеза ООН в июле.

Как сообщало 26 июля ИА Регнум, Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании Совбеза ООН по Украине. Докладчик, бывший епископ УПЦ Гедеон, должен был поднять на заседании тему гонений на каноническую УПЦ на Украине.

После этого Россия отказалась участвовать в созванном Украиной заседании. Полянский попросил секретариат ООН скорректировать список выступающих с учётом решения российской стороны.