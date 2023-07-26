Москва, 26 июля, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд сделала всё для того, чтобы испортить отношения Москвы и Вашингтона и стравить Россию с Украиной, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом он заявил 26 июля корреспонденту ИА Регнум.

Ранее издание Responsible Statecraft сообщило, что назначение Нуланд исполняющей обязанности первого замглавы Госдепартамента обернётся «кошмаром» для отношений между РФ и США и станет подарком для антироссийских «ястребов».

«Она ничего нового не привнесёт, — сказал Джабаров. — Более того, Нуланд — это вчерашний персонаж. Всё, что можно было сделать плохого для российско-американских отношений, она уже сделала. Это же касается и всего плохо, что она могла сделать для Украины. По сути стравила две страны».

Кроме того, он напомнил, что у Нуланд скверная репутация, особенно в Европейском союзе. Она пренебрежительно относится к европейским странам и считает тех если не вассалами, то младшими партнёрами США. Джабаров уверен: Нуланд не сможет сделать отношения России и США хуже, чем они есть сейчас.

«Будем надеяться, что после выборов нового президента США в новой команде главы Белого дома её не будет никогда», — добавил он.

С ним согласился директор международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фёдор Лукьянов. Он считает, что с приходом Нуланд на новую должность принципиальных изменений в политике Госдепартамента не произойдёт.

«Там «ястребов» и так уже завалили такими «подарками», и они стали к ним не чувствительны. Шеф Госдепартамента вполне соответствует чаяниям «ястребов». И советник по национальной безопасности тоже», — сказал Лукьянов.

Он подчеркнул, что Нуланд — знаковая и очень харизматичная фигура. Она маститый и опытнейший сотрудник. И это, по мысли её начальства, должно показать значимость того направления, которое она будет курировать.

«И дело тут не в антироссийской политике Белого дома. Речь уже не об этом. Мы находимся в состоянии глубокой и системной конфронтации, которая имеет свою логику. Один нюанс, который может сыграть, — это степень осторожности, — объяснил Лукьянов. — Как бы резко ни вели себя США, надо признать, что администрация не взвинчивает, а медленно повышает. И связано это не только с тем, что выбрана такая тактика, но и с тем, что они осторожны. Я думаю, что это идёт лично от главы государства. Всё-таки он не радикал по своему настрою».

Но, как полагает Лукьянов, Нуланд может добавить ещё один голос в пользу большей решительности Белого дома.

Ранее сообщалось о том, что действующий замглавы Госдепа Венди Шерман объявила об отставке, которая должна состояться 28 июля. До утверждения следующего кандидата на этот пост президент США назначил Нуланд и. о. обязанности первого замглавы Госдепа.

До этого ИА Регнум сообщало о планах Нуланд переориентировать внешнюю политику ЮАР в антироссийском духе и о сомнениях экспертов в том, что ей это может удастся.