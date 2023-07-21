Москва, 21 июля, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Поездка замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в ЮАР, скорее всего, не увенчается успехом, и она не сможет убедить эту африканскую страну войти в антироссийскую коалицию, считает директор международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фёдор Лукьянов. Об этом он заявил корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум Виктория Нуланд

Ранее издание Foreign Policy сообщило о планах Нуланд отправиться в ЮАР.

«Я не думаю, что эта поездка увенчается успехом, потому что ЮАР, как и большинство стран незападного мира, последние полтора года чётко занимает позицию дистанцирования от противоречий между Россией и Западом. Но такое дистанцирование в данном случае более выгодно России, потому что задача Запада вовлечь эти страны в антироссийские коалиции, а задача Москвы как раз не допустить этого», — сказал Лукьянов.

Он отметил, что сейчас в ЮАР бурлит интенсивная внутриполитическая жизнь и решения по саммиту БРИКС показывают, что правительство этой республики не может проигнорировать позиции Запада. Но одно дело формально учесть эту позицию, и другое дело идти на откровенно антироссийские действия.

«Я думаю, что этого не будет. Тем более что ЮАР — это страна, которая не приветствует следование в фарватере США», — уточнил Лукьянов.

При этом он отметил, что чуть ли не 30% товарооборота ЮАР приходится на США. Эта африканская страна тесно связана с США и финансово, и инвестиционно.

«У ЮАР много проблем. Для их решения нужны стабильные экономические связи. И в этом смысле ссориться с США они, конечно, не будут. Но идти на поводу у Вашингтона ЮАР не станет», — сказал Лукьянов.

Он подчеркнул, что США сейчас ведут на этом направлении активную политику, но едва ли она увенчается успехом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин обсудил с президентом из ЮАР Сирилом Рамафосой предложение миссии африканских стран по урегулированию ситуации на Украине.

Кроме того, известно, что 22–24 августа Путин примет полноценное участие в саммите БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге. Там ожидается и выступление российского президента, и обмен мнениями с другими участниками саммита.

До этого президент России во время встречи с главами стран Африки, прибывшими обсудить вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил, что российская сторона ценит их позицию и с большим уважением относится к позиции африканских лидеров.

Также он назвал развитие отношений со странами Африки приоритетом для Москвы и заверил, что Россия выступает за дальнейшее укрепление отношений со странами этого материка при невмешательстве во внутренние дела.