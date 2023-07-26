Социолога Кагарлицкого* арестовали на два месяца
Суд в Коми арестовал на два месяца социолога Кагарлицкого по делу о призывах к терроризму
Сыктывкар, 26 июля, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом), обвиняемого в призывах к терроризму, отправили в СИЗО. Меру пресечения в виде заключения под стражу 26 июля ему избрал Сыктывкарский городской суд.
Уточняется, что подозреваемый арестован на два месяца.
«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 24 сентября 2023 года включительно», ― зачитала решение судья.
Как сообщало ИА Регнум, 25 июля стало известно о том, что ФСБ возбудила уголовное дело об оправдании терроризма против Кагарлицкого.
На следующей день ФСБ официально предъявила ему обвинение. Как уточнил адвокат подозреваемого Сергей Ерохов, социологу вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета»).
Причиной для возбуждения уголовного дела стал его пост о теракте на Керченском мосту в 2022 году. Подозреваемому по этой статье может грозить до семи лет лишения свободы. Свою вину Кагарлицкий не признаёт.
Ранее ФСБ обратилась в Сыктывкарский городской суд с ходатайством об аресте социолога.