* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Сыктывкар, 26 июля, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом), обвиняемого в призывах к терроризму, отправили в СИЗО. Меру пресечения в виде заключения под стражу 26 июля ему избрал Сыктывкарский городской суд.

Кадр из видео

Уточняется, что подозреваемый арестован на два месяца.

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 24 сентября 2023 года включительно», ― зачитала решение судья.

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Как сообщало ИА Регнум, 25 июля стало известно о том, что ФСБ возбудила уголовное дело об оправдании терроризма против Кагарлицкого.

На следующей день ФСБ официально предъявила ему обвинение. Как уточнил адвокат подозреваемого Сергей Ерохов, социологу вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета»).

Причиной для возбуждения уголовного дела стал его пост о теракте на Керченском мосту в 2022 году. Подозреваемому по этой статье может грозить до семи лет лишения свободы. Свою вину Кагарлицкий не признаёт.

Ранее ФСБ обратилась в Сыктывкарский городской суд с ходатайством об аресте социолога.