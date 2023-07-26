* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Сыктывкар, 26 июля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Сыктывкарский городской суд попросили арестовать социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом), обвиняемого в призывах к терроризму. Об этом 26 июля заявили в судебной интенции.

Владимир Андреев/URA. RU/ТАСС Борис Кагарлицкий (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом)

С ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в суд обратилась Федеральная служба безопасности (ФСБ).

«В суд поступил материал по ходатайству следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бориса Кагарлицкого», ― сообщили ТАСС в суде.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля стало известно о том, что ФСБ возбудила уголовное дело об оправдании терроризма против Кагарлицкого.

На следующей день ФСБ официально предъявила ему обвинение. Как уточнил адвокат подозреваемого Сергей Ерохов, социологу вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета»).

Причиной для возбуждения уголовного дела стал его пост о теракте на Керченском мосту в 2022 году. Подозреваемому по этой статье может грозить до семи лет лишения свободы. Свою вину Кагарлицкий не признаёт.

Ерохов добавил, что в своей деятельности его подзащитный никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм, а пытался показать реальные проблемы, с которыми сталкивается Российское государство.