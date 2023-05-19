Валуйки, Белгородская область, 19 мая, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Возле жилого дома в Белгородской области взорвалась граната, сообщил 19 мая Telegram-канал SHOT.

Petrov Sergey/Global Look Press Граната Ф-1

Взрыв прогремел в городе Валуйки по вине 35-летнего мужчины, который решил устроить взрывную вендетту из-за конфликта с соседом.

Так, пока соседа не было дома, валуйчанин бросил гранату Ф-1 ему во двор.

«В результате взрыва повреждены забор и фасад дома, пострадавших нет», — сообщил канал.

Против злоумышенника возбудили уголовное дело, его задержали. По статье об умышленном повреждении имущества мужчине грозит срок до пяти лет лишения свободы. Также его могут приговорить к принудительным работам.

Силовики выясняют, где валуйчанин раздобыл гранату. Также следствие устанавливает мотивы его поступка.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 18 мая нетрезвый житель города Запорожья (оккупирован ВСУ) взорвал гранату на улице, бросив её на дорогу возле магазина.

В Белгородской области в середине января военнослужащий взорвал гранату на хуторе Тоненькое в Корочанском районе. Погибли семь человек.