Красногорск, 23 июля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. В деревне Бортниково Московской области один человек погиб, ещё четверо пострадали от взрыва гранаты во время застолья, сообщил 23 июля Telegram-канал «112».

Brighterkashmir.com Взрыв гранаты

«Между отдыхающими произошёл конфликт при распитии спиртных напитков. В результате инцидента один человек погиб, ещё четверо пострадали», — говорится в сообщении.

Отмечается что среди раненных после того, как один из участников ссоры решил взорвать гранату, есть двое детей.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, в мае возле жилого дома в Белгородской области взорвалась граната. Взрыв прогремел в городе Валуйки по вине 35-летнего мужчины, который решил устроить взрывную вендетту из-за конфликта с соседом. Пока соседа не было дома, валуйчанин бросил гранату Ф-1 ему во двор. В результате взрыва повреждены забор и фасад дома, пострадавших не было.