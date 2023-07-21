Москва, 21 июля, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Прокурор попросил Мосгорсуд приговорить основателя Group-IB Илью Сачкова к 18 годам колонии по делу о государственной измене. Об этом 21 июля сообщил его адвокат Сергей Афанасьев.

Валерий Мельников/РИА Новости Основатель Group-IB Илья Сачков

«Обвинение в прениях попросило приговорить Сачкова к 18 годам колонии. Мы настаиваем на оправдании», — приводит слова Афанасьева РИА Новости.

Он добавил, что оглашение приговора назначено на 26 июля.

Как передавало ИА Регнум, 6 июля Афанасьев сообщил, что Сачков на заседании Мосгорсуда не признал свою вину. По его словам, прокуратура зачитала обвинительное заключение, после чего Сачков высказал своё отношение к этому, а затем суд объявил перерыв.

Сачкова задержали 28 сентября 2021 года и поместили под арест в связи с подозрением в госизмене. Материалы его дела защищены грифом «секретно». Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, в результате чего был причинён ущерб интересам России.

В октябре 2021 года Сачкову официально было предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). В марте 2023 года стало известно, что следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела.