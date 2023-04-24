Москва, 24 апреля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. За распространение заведомо ложных сведений о российской армии «по мотивам политической ненависти» бывшего сотрудника полиции Москвы Сергея Веделя приговорили к семи годам колонии. Такое решение 24 апреля вынес Перовский районный суд столицы. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Служители Фемиды признали Веделя виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет. Сторона обвинения просила назначить экс-полицейскому девять лет тюрьмы.

По данным следствия, с начала спецоперации Ведель, выросший в русскоязычной семье в украинском городе Буча, критически высказывался о действиях российских войск в ходе телефонных разговоров с коллегами. За это против него возбудили уголовное дело. Стенограмма телефонных разговоров оказалась одним из доказательств его вины, сообщил ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Ефремовский районный суд Тульской области приговорил к двум годам колонии местного жителя Алексея Москалёва за дискредитацию российских Вооружённых сил. Сам подсудимый свою вину не признал. По данным следствия, даже после привлечения к административной ответственности за «публичные действия, направленные на дискредитацию» ВС РФ и штраф, он продолжал публиковать в соцсети лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии.

В декабре прошлого года Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за распространение фейков о российском армии. Его приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима, а также на четыре года лишили права администрировать интернет-ресурсы.