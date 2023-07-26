Темрюкский район, Краснодарский край, 26 июля, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Сотрудники спасательных служб ликвидировали открытое горение на складе винзавода в посёлке Сенном в Темрюкском районе Краснодарского края, где ранее вспыхнул крупный пожар. Об этом 26 июля сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС России.

МЧС России по Краснодарскому краю

«Ликвидация открытого горения», — указывается в сообщении.

Отмечается, что пламя из-за высокой горючести хранящегося на складе быстро распространилось по всему зданию. В работах по ликвидации возгорания участвуют 65 человек и задействовано 17 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что на складе винзавода на Кубани произошёл пожар. Площадь возгорания составила 900 кв. метров. В 05:46 мск пожар удалось локализовать.

До этого на станции Подсолнечная в Подмосковье произошло возгорание вагона электропоезда, который следовал из Москвы в сторону Твери. Пассажиры смогли самостоятельно эвакуироваться из вагонов до прибытия пожарных.