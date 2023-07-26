Краснодар, 26 июля, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Возгорание произошло на складе винзавода в Краснодарском крае. Об этом 26 июля сообщает МЧС России в своём Telegram-канале.

https://68.mchs.gov.ru На пожаре

Информация о возгорании поступила в региональное отделение ГУ МЧС в 01:19 мск. Загорелся склад винзавода, расположенный в Темрюкском районе в посёлке Сенной на улице Мира. К моменту прибытия пожарных на место происшествия площадь горения составляла 300 кв. метров, но из-за высокой горючести продукта пламя распространилось на 900 кв. метров.

Локализация пожара было объявлена в 05:46 мск. В 05:59 мск удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших в результате пожара нет.

Пострадавших, предварительно, нет. В тушении огня задействованы 65 человек и 17 единиц техники. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вагон электропоезда, следовавшего из Москвы в сторону Твери, загорелся на станции Подсолнечная в Московской области. Уточняется, что люди самостоятельно эвакуировались из вагонов до прибытия пожарных.