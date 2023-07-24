Красногорск, 24 июля, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Вагон электропоезда, следовавшего из Москвы в сторону Твери загорелся на станции Подсолнечная в Московской области. Об этом 24 июля сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Кадр из видео

По данным регионального ведомства, возгорание произошло в 20:57 мск на крыше электропоезда, следовавшего по маршруту «Москва — станция Октябрьская». Уточняется, что люди самостоятельно эвакуировались из вагонов до прибытия пожарных.

«Произошло задымление крышевого оборудования одного из вагонов электропоезда №6614 Москва — Тверь. В результате инцидента произошел пережог контактного провода», — сказано в сообщении, распространенном пресс-службой «Российских железных дорог» (РЖД).

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В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что площадь горения составила два квадратных метра. Локализация пожара была объявлена в 21:30 мск, а в 21:31 ликвидировано открытое горение. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Также сообщалось, что в Москве на Киевском направлении железной дороги грузовой поезд повредил платформу «Матвеевская».