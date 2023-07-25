Москва, 25 июля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Авиация, артиллерия и ракетные войска Вооружённых сил (ВС) России в течение последних суток нанесли серию ударов по позициям ВСУ, в том числе по временной базе иностранных наёмников, прибывших на Украину. Об этом 25 июля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В районе населённого пункта Вязовок Черкасской области поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников», — сказал он.

Конашенков добавил, что российские военные также уничтожили возле населённого пункта Чуднов в Житомирской области склад боеприпасов, поставленных на Украину из стран Запада.

В ночь на 25 июля на Украине объявили воздушную тревогу в ряде регионов, в том числе в Черкасской и Житомирской областях.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля 2023 года Конашенков сообщил, что с начала спецоперации на Украине российская армия уничтожила около 4990 иностранных наёмников. Ещё 4910 сбежали из зоны СВО и покинули страну.

Президент Владимир Путин заявил, что основной причиной больших потерь иностранных наёмников на Украине является их глупость. Он отметил, что до общественности нужно доводить масштабы этих потерь.