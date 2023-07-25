Москва, 25 июля, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Российские военные сбили в Запорожской области украинский вертолёт Ми-24. Об этом сообщил на брифинге 25 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3»

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новодаровка Запорожской области сбит в воздухе вертолёт Ми-24 воздушных сил Украины», — заявил военный.

Помимо этого российские военнослужащие перехватили 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и уничтожили 22 дрона. Их ликвидировали в районах Лисичанска и Попасной, Петровского, Лозового, Энергодара и нескольких других населённых пунктов Запорожской области. Конашенков сообщил, что за всё время проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 457 самолётов, 244 вертолёта, 5258 беспилотников и 426 зенитных ракетных комплексов.

Ранее представитель Минобороны заявил, что российские истребители сбили украинский Ми-24, а средства ПВО перехватили четыре ракеты Storm Shadow и 15 беспилотников. Вертолёт ВСУ сбили в районе Черевковки в Донецкой Народной Республике, дроны — в районах Грозового, Приютного, Дорожнянки, Владимировки и Константиновки в Запорожье, Благовещенки в ДНР, сёл Червоная Диброва, Верхнекаменка и Червонопоповка в ЛНР, в районе Таволжанки в Харьковской области и села Збурьевка в Херсонской области.