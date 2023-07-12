Донецк, 12 июля, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Российские истребители сбили украинский вертолёт Ми-24 в зоне спецоперации, средства ПВО перехватили четыре ракеты Storm Shadow и 15 беспилотников, сообщил 12 июля на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Виталий Невар/РИА Новости Пилот многоцелевого истребителя Су-27 России

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Черевковка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины», — заявил Конашенков.

Российские военные уничтожили украинские дроны в Запорожской области — в районах Грозового, Приютного, Дорожнянки, Владимировки и Константиновки, в ДНР — в районе села Благовещенка, в ЛНР — в районах сёл Червоная Диброва, Верхнекаменка и Червонопоповка, в Харьковской области — в районе села Таволжанка, в также в селе Збурьевка в Херсонской области.

Крылатые ракеты Storm Shadow большой дальности Британия поставляет ВСУ с мая 2023 года. Дальность их действия составляет 250 км.

Как сообщало ИА Регнум, три такие ракеты российские военные сбили за сутки 10 июля над территорией Херсонской области.