Вашингтон, 25 июля, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп назвал жертвующего американского лидера Джо Байдена самым коррумпированным в истории страны президентом. Он написал об этом 24 июля в своей соцсети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Джо Байден — самый коррумпированный президент в истории Соединённых Штатов», — указал он.

Бывший президент добавил, что в Палате представителей страны ежедневно предъявляются неопровержимые доказательства этого.

Трамп также задался вопросом, почему представители Республиканской партии в Сенате всё ещё не осудили Байдена и «радикально левых демократов, фашистов и марксистов» за их действия, которые экс-президент считает преступными и направленными против США.

«Как долго Америке придется ждать, пока Сенат начнет действовать?», — добавил он.

В 2018 году с началом президентской кампании стартовало расследование в отношении сына Джо Байдена — Хантера. Первоначально расследование было сосредоточено на финансах Хантера, связанных с его работой на киевские власти, а также компанию Burisma. Со временем следователи выяснили, что сын политика, вероятно, врал о своих доходах и оформлении документов на покупку оружия в 2018 году. Также стало известно, что Хантер за деньги организовывал встречи с занимавшим пост вице-президента США отцом.

Трамп же регулярно критикует Байдена — старшего. Так, как сообщало ИА Регнум, 24 июля Трамп жёстко раскритиковал Байдена за признание им нехватки артиллерийских боеприпасов у американской армии. По его словам, действующий президент США «не понимает, что делает».

До этого бывший президент США негативно оценил решение нынешнего главы Белого дома передать Украине кассетные боеприпасы. Как считает политик, это может привести к ещё большему втягиванию страны в третью мировую войну.