Вашингтон, 11 июля, 2023, 22:21 — ИА Регнум. Решение президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов может привести к ещё большему втягиванию американского государства в «третью мировую войну», заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

«Джо Байдену не следует ещё больше затягивать нас в третью мировую войну, отправляя Украине кассетные боеприпасы, ему следует пытаться закончить войну…» — сказал Трамп.

Также бывший президент США отметил, что неразорвавшиеся кассетные боеприпасы, которые Вашингтон отправит Киеву, многие годы после завершения конфликта будут убивать и калечить мирных жителей, если не провести качественное разминирование территорий.

Как передавало ИА Регнум, решение о передаче Украине кассетных бомб действующий президент США Джо Байден принял 7 июля. В администрации подчеркнули, что поставка Киеву таких боеприпасов станет промежуточным вариантом на время наращивания производства артиллерийских снарядов.

Позднее помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинская сторона дала письменное согласие на то, что кассетные боеприпасы в случае их передачи будут применяться исключительно в зоне боевых действий на территории Украины.