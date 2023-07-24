Вашингтон, 24 июля, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Президента США Джо Байдена из-за признания нехватки артиллерийских боеприпасов у Пентагона резко осудил его предшественник Дональд Трамп. В интервью Fox News он заявил о наступлении самого опасного периода в истории США из-за рисков использования ядерного оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Дональд Трамп

«У нас у власти человек, который не понимает, что делает. Человек, который встал и сказал всему миру, что у нас нет боеприпасов. <…> Как можно быть таким тупым, чтобы говорить такое?» — разозлился Трамп.

По его мнению, ужасно, что США всё раздали, но хуже этого — рассказать обо всём миру. Трамп добавил, что в конце его президентского срока военные склады США были «забиты до краёв».

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне при принятии решения о передаче Украине кассетных боеприпасов учли нехватку в собственных арсеналах некассетных снарядов. Необходимо придумать альтернативный вариант, который можно будет использовать до тех пор, пока США не будут в состоянии передавать дополнительные некассетные боеприпасы, — пояснил он. Также Салливан отметил, что Пентагон наращивает производство некассетных боеприпасов, но процесс этот длительный.