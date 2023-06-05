Москва, 16 июля, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Россия поднялась в списке крупнейших торговых партнёров Индии и оказалась в первой тройке вместе с Китаем и Соединёнными Штатами Америки. Это следует из данных министерства торговли и промышленности Индии.

Виталий Аньков/РИА Новости

За пять месяцев текущего года товарооборот двух стран достиг $27,1 млрд. За этот период объём двусторонней торговли вырос в 3,8 раза, сообщило РИА Новости. Так, Индия закупила российских товаров на $26,5 млрд, что выше прошлогодних показателей в 3,9 раза. С этим показателем Россия осталась вторым по значимости импортёром товаров в страну. РФ, в свою очередь, импортировала индийской продукции на $639 млрд (рост составил 2,6 раза).

Товарооборот Индии с Китаем за год снизился на 9,3%, но КНР остаётся крупнейшим торговым партнёром Индии с товарооборотом в $41,1 млрд. На втором месте — США ($30,4 млрд).

Как сообщало ИА Регнум, Россия поднялась на четвёртое место с пятого среди крупнейших торговых партнёров Индии. В их числе также США ($38,9 млрд), Китай ($35,8 млрд), ОАЭ ($26,4 млрд) и Саудовская Аравия ($17,5 млрд). Товарооборот Индии и России в январе–апреле текущего года увеличился в 3,8 раза, до рекордных $21,8 млрд.

По информации министерства торговли и промышленности Индии, с января по апрель 2023 года государство нарастило закупки российских товаров в 4,2 раза (до $20,5 млрд), в итоге Россия стала вторым по значимости поставщиком товаров. Больше всего товаров в Индию поступает из Китая (на $30,1 млрд), третью строчку заняли ОАЭ ($15,85 млрд).

Кроме того, в 1,6 раза увеличился индийский экспорт в Россию (до $1,3 млрд). При этом важнейшим направлением для экспорта Индии в 2023 году традиционно остались США ($24,8 млрд), на втором месте — ОАЭ ($10,5 млрд), на третьем — Нидерланды ($9,3 млрд).

В марте Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнёров Индии в подсчёте за последний год. По данным министерства торговли и промышленности страны, за этот период товарооборот между Россией и Индией увеличился более чем в три раза (с $13,1 млрд до $39,8 млрд). Первые четыре позиции заняли США, Китай, ОАЭ и Саудовская Аравия.