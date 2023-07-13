Джакарта, 13 июля, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром в ходе встречи на полях мероприятий АСЕАН в Джакарте двусторонние вопросы экономического характера и конфликт на Украине. Об этом глава индийского МИД написал 13 июля в Twitter.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Джакарта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар

Как указал Джайшанкар, ранее он провёл в Джакарте переговоры с главой МИД России.

«Обсудили двусторонние экономические вопросы, а также темы, касающиеся конфликта на Украине», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что Лавров начал в Джакарте встречу с Джайшанкаром. Перед началом переговоров стороны тепло приветствовали друг друга.

В конце июня президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во время разговора глава государства дал оценку ситуации в зоне проведения СВО и подчеркнул, что Киев отказывается от возможности урегулирования ситуации мирным путём.