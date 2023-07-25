Москва, 25 июля, 2023, 08:57 — ИА Регнум. В результате наезда грузового автомобиля на ограждение съезд с внешней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД) на трассу М-4 «Дон» перекрыли. Об этом 25 июля сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«На внешней стороне 27-го км МКАД (перед съездом на трассу М-4 «Дон») грузовой автомобиль наехал на ограждение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент на месте аварии работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства ДТП и данные о пострадавших уточняются. Движение автотранспорта затруднено,

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в результате опрокидывания грузовика с туристами на дороге до Каракольских озер в Республике Алтай погиб один человек. Ещё шестеро пострадали.

До этого в результате столкновения минивэна с лошадью в Саратовской области погибла женщина и шесть человек пострадали. ДТП произошло на автотрассе возле посёлка Столяры Озинского района.