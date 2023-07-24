Саратов, 25 июля, 2023, 02:09 — ИА Регнум. Женщина погибла, ещё шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с лошадью в Саратовской области. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что информация о ДТП поступила в региональное ведомство в 22:45 (21:45 мск). Столкновение автомобиля с животным произошло на автотрассе возле посёлка Столяры Озинского района.

«Мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем Lada Largus, в пути следования допустил наезд на животное — лошадь. В результате ДТП пассажир — женщина 1971 года рождения — погибла, водитель и пять пассажиров доставлены в медучреждение», — сказано в сообщении пресс-службы регионального управления.

Как уточнил в своём Telegram-канале начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин, госпитализированы двое мужчин 1976 года рождения, мужчина 1969 года рождения и молодой человек 2004 года рождения. Два человека от госпитализации отказались.

Отмечается, что животное после столкновения не выжило. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двукратный олимпийский призёр, российская фигуристка Евгения Медведева попала в ДТП в Москве. Как уточнила спортсменка, в её такси врезался другой автомобиль.

Также сообщалось, что в результате аварии легкового автомобиля в Джидинском районе Бурятии погибли два человека, включая 11-летнюю девочку. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Мазда» не справился с управлением и допустил съезд с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось.