Горно-Алтайск, 25 июля, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Один человек погиб при опрокидывании грузовика с туристами на дороге до Каракольских озер в Республике Алтай. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сообщение о том, что неорганизованная группа туристов в Чемальском районе по дороге к Каракольским озерам в районе устья реки Тура пострадала в результате опрокидывания грузовика, поступило в 09:00 (05:00 мск).

Также указывается, что, по предварительной информации, утром 25 июля водитель грузового автомобиля «ГАЗ-66» не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, из-за чего находившиеся в машине туристы пострадали.

«Всего, по предварительным данным, в кузове автомобиля находилось 15 граждан, четверо из них и водитель пострадали, один пассажир погиб», — говорится в сообщении.

Сотрудники СКР начали процессуальную проверку, проводятся мероприятия по спасению пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля из-за аварии легкового автомобиля в Джидинском районе Бурятии погибли два человека, включая 11-летнюю девочку. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и его транспортное средство опрокинулось.

Позднее при столкновении минивэна с лошадью в Саратовской области погибла женщина. Ещё шесть человек пострадали.