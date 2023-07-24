Йоханнесбург, ЮАР, 24 июля, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Китай готов продолжить укреплять стратегическое взаимодействие с Россией. Об этом заявил глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в южноафриканском Йоханнесбурге.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Отношения России и Китая выстояли в условиях серьёзных международных изменений и стали более зрелыми», — заявил Ван И на встрече.

Кроме того, Ван И также выразил готовность тесно сотрудничать с Россией и другими странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), чтобы защищать общие интересы развивающихся стран.

ЮАР в 2023 году занял пост председателя БРИКС. В Йоханнесбурге проходит встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Рекомендации этой встречи поступят на саммит лидеров стран — членов БРИКС, который запланирован на 22–24 августа. В 2024 году председательство в БРИКС перейдет к России.

В марте глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин имеют далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия. Министр подчеркнул, что стороны ждёт насыщенная внешнеполитическая повестка, учитывая роль двух стран в качестве стабилизирующего фактора системы международных отношений. Находясь с визитом в Москве, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия демонстрируют образцовый пример отношений между великими державами.