Йоханнесбург, ЮАР, 24 июля, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Россия и Китай вместе противостоят гегемонистским действиям Запада, заявил 24 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам Ван И Йоханнесбурге.

Владимир Смирнов/ТАСС

«В нынешней ситуации Россия и Китай активно практикуют мультилатерализм, совместно выступают против политики односторонних действий и противостоят гегемонистским действиям, которые используют многосторонние механизмы в качестве предлога для защиты интересов меньшинства стран», — сказал Патрушев.

Он отметил, что Россия и Китай играют существенную роль в защите прав и интересов развивающихся стран. По словам Патрушева, Москва и Пекин вносят важный вклад в поддержание мира.

Со своей стороны Ван И заявил, что Пекин намерен и дальше укреплять стратегическое взаимодействие с Москвой, отметив, что отношения двух стран вышли на новый, более зрелый уровень.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля Патрушев прибыл в Йоханнесбург с рабочим визитом и принял участие в переговорах высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. В этой встрече также принял участие Ван И.

Патрушев заявил, что членство в БРИКС интересует многие страны, потому что участники этого объединения равноправны — в нём нет ведущего и ведомых. Он отметил, что БРИКС будет только расширяться, а входящие в него страны — укреплять и углублять взаимодействие.