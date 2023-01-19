Москва, 19 января, 2023, 20:50 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Соответствующий документ 19 января опубликован на официальном портале правовой информации.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

Документом установлен порядок организации и осуществления госконтроля за деятельностью иноагентов.

Обязанности по госконтролю возложены на Министерство юстиции и его территориальные органы.

Отмечается, что плановые проверки проводятся в отношении иноагентов не чаще одного раза в год в соответствии с планами.

Проверки будут проводиться на основании распоряжения органа госконтроля.

Сроки проверки ограничены 20 рабочими днями, внеплановой — до 50 календарных дней.

Напомним, 1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон об иностранных агентах. Им, в частности, запретили продолжать службу в органах внутренних дел.

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