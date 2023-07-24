Донецк, 24 июля, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Линия фронта в ДНР застыла из-за ливней, при этом инициатива остается на стороне российских военных, сообщил 24 июля в эфире телеканала «Россия 24» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Линия фронта сейчас немножко застыла», — сообщил советник Дениса Пушилина.

По словам Гагина, каких-то значимых, крупных событий не происходит, ежедневно идут «обмены любезностями», так называемые артиллерийские дуэли, работа диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Он уточнил, что сильные дожди создали препятствие и для украинских военных, и для российских сил для продвижения техники по линии фронта. При этом активно работает российская авиация по укрепрайонам противника.

Гагин добавил, что инициатива на линии соприкосновения сохраняется в руках российских военных. Он отметил, что «контрнаступ» ВСУ принёс Украине потери среди личного состава и техники.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны России 23 июля заявили, что российские подразделения за сутки отразили 14 атак ВСУ на донецком направлении. По данным ведомства, противник потерял до 370 военных. 24 июля в оборонном ведомстве сообщили, что российские военные отразили 11 атак ВСУ на двух направлениях. «Южная» группировка войск при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразила шесть атак ВСУ в районах Белогоровки (ЛНР) и Клещеевки (ДНР). При этом на краснолиманском направлении ВС России отразили пять атак ВСУ в районе Невского (ЛНР), а также Серебрянского лесничества.