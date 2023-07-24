Кейптаун, 24 июля, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Западные страны категорически не хотят принимать более справедливую многополярную систему мира и не гнушается никакими средствами, пытаясь сохранить своё господство. Об этом 24 июля заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в ходе заседания высоких представителей государств БРИКС в Йоханнесбурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

Как указал секретарь Совбеза, в данный момент мир уверенно двигается в направлении более справедливой многополярной системы.

«К сожалению, эта объективная тенденция вызывает категорическое неприятие у западного меньшинства, которое в попытке сохранить мировое господство не гнушается никакими средствами — от односторонних санкций до ведения гибридных войн», — сказал он.

Патрушев уточнил, что «глобальное меньшинство» пытается сменить «систему большинства» мироустройства, в центре которой стоит ООН, на некий «порядок, основанный на правилах».

Секретарь Совбеза отметил, что Москва считает, что все суверенные государства заинтересованы в том, чтобы не допустить диктата со стороны США и навязывания Вашингтоном своих подходов другим.

Также он заметил, что в сложившейся политической и экономической системе мира необходимо усилить представленность стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, проводящих независимую внешнюю политику и готовых отстаивать свои национальные интересы и суверенитет в институтах глобального управления.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля Патрушев назвал временным сплочение стран Запада перед навязанной им «российской угрозой». Он подчеркнул, что односторонний миропорядок, основанный на диктуемых США правилах, реанимировать уже невозможно.

Также в июне официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что наблюдаемый сегодня процесс глобальной трансформации мира будет идти «достаточно долго». Она уточнила, что это будет сложным периодом, который привнесёт много новшеств в жизнь человечества.