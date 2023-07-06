Краснодар, 6 июля, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Сплочение западных сил перед навязанной им «российской угрозой» является временным, заявил 6 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

«Курс на нанесение нашей стране стратегического поражения уже привёл к обострению глобальных проблем в мире», — отметил Патрушев.

По его словам, целями враждебных действий Запада является сохранение своего доминирования в мире, которое ведёт мир в тупик. Секретарь российского Совбеза подчеркнул, что сейчас идёт становление многополярного мира как основы стабильного международного развития.

«Конструкция же однополярного миропорядка, основанного на диктуемых США правилах, не может быть реанимирована. Очевидно, что сплочение западных политических сил перед навязанной им «российской угрозой» также является временным», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая, приветствуя участников Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, президент России Владимир Путин заявил, что энергетический и продовольственный кризисы в мире — дело рук Запада, который пытается извлечь выгоду из сложностей других стран. Запад грубо вмешивается в суверенные дела государств.

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что превращая Украину в прямую угрозу России, Запад демонстрирует процесс, который можно назвать агонией однополярного мира.