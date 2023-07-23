ВСУ за две недели потеряли на Антоновском острове до 86 военных
Херсон, 23 июля, 2023, 10:59 — ИА Регнум. ВСУ за две недели потеряли на острове в районе Антоновского моста в Херсонской области до 86 военных, сообщил 23 июля представитель экстренных служб региона.
По его словам, благодаря военнослужащим из российской группировки «Днепр» ни один украинский боевик не остался в живых.
«В сумме было уничтожено до 86 боевиков», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что после такого мощного огневого поражения противнику больше не приходит в голову высаживаться на российский берег.
Как сообщало ИА Регнум, 15 июля российские военные пресекли две попытки Вооруженных сил Украины форсировать Днепр. Потери ВСУ составили три лодки и 14 военных.
Кроме того, на херсонском направлении при попытке форсирования Днепра в районе острова Антоновский ВС России ликвидировали ещё две лодки и 16 военных.