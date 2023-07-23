Херсон, 23 июля, 2023, 10:59 — ИА Регнум. ВСУ за две недели потеряли на острове в районе Антоновского моста в Херсонской области до 86 военных, сообщил 23 июля представитель экстренных служб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, благодаря военнослужащим из российской группировки «Днепр» ни один украинский боевик не остался в живых.

«В сумме было уничтожено до 86 боевиков», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что после такого мощного огневого поражения противнику больше не приходит в голову высаживаться на российский берег.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля российские военные пресекли две попытки Вооруженных сил Украины форсировать Днепр. Потери ВСУ составили три лодки и 14 военных.

Кроме того, на херсонском направлении при попытке форсирования Днепра в районе острова Антоновский ВС России ликвидировали ещё две лодки и 16 военных.