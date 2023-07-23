Херсон, 23 июля, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на правобережье Херсонской области оказались в тупиковой ситуации, они боятся переправлять крупные силы на левый берег Днепра, сообщил 23 июля ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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«Противник находится в тупиковой ситуации — переброска мелких групп на левый берег успеха ему не приносит, попытаться перебросить крупные силы он обоснованно боится», — сказал Сальдо, добавив, что российские военные готовы к отражению любого нападения врага.

Он отметил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Антоновского моста принципиально не изменилась. Противник пытается перебрасывать на левый берег группы боевиков, которые систематически уничтожаются российской артиллерией.

«При необходимости для зачистки командование вводит в бой бойцов-штурмовиков», — уточнил Сальдо. Общие потери ВСУ, по словам врио губернатора региона, исчисляются десятками лодок и сотнями единиц живой силы. Противник боится переправляться крупными силами, так как подготовку к такой переправе разведка России заметит задолго и потери врага будут особенно велики.

Как передавало ИА Регнум, ранее в представитель экстренных служб заявил, что ВСУ за две недели потеряли на острове в районе Антоновского моста в Херсонской области до 86 военных. Он добавил, что после такого мощного огневого поражения противнику больше не приходит в голову высаживаться на российский берег.

15 июля российские военные пресекли две попытки Вооруженных сил Украины форсировать Днепр. Потери ВСУ составили три лодки и 14 военных.