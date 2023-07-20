Москва, 20 июля, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет полноценное участие в саммите БРИКС, который пройдёт 22–24 августа в Йоханнесбурге, заявил 20 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин

«Мы вчера сказали, что речь идет о полноценном участии президента. Это будет и выступление президента, и, при необходимости, участие в обмене мнениями», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи.

От России на саммит поедет глава МИД РФ Сергей Лавров. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что это обычная практика, когда Лавров представляет Россию на различных саммитах.