Кейптаун, 23 июля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон не получил приглашения на предстоящий саммит БРИКС, несмотря на то, что добивался участия в нём, передаёт новостной портал News 24.

Alexis Sciard/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

Отмечается, что президент ЮАР Сирил Рамапоса как председатель БРИКС направил приглашения главам 70 стран на саммит объединения, однако среди приглашенных нет ни Макрона, ни лидеров США и Великобритании.

Как сообщало ИА Регнум, 15-й саммит БРИКС состоится 22–24 августа в Йоханнесбурге. От России на мероприятие поедет глава МИД РФ Сергей Лавров. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что это обычная практика, когда Лавров представляет Россию на различных саммитах.

Ранее Макрон заявил, что Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия, чтобы «поддержать» контрнаступление ВСУ. Французский лидер полагает, что это позволит Киеву «защищать свою территорию».