Москва, 24 июля, 2023, 01:43 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» 23 июля на своём поле вырвал победу у «Оренбурга» со счётом 3:2 в матче первого тура российской премьер-лиги (РПЛ).

Антон Зайцев Даниил Хлусевич

Встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена».

К середине второй половины встречи «Спартак» уже проигрывал. На 76-й минуте счёт сравнял полузащитник Даниил Хлусевич. В компенсированное ко второму тайму время он сделал дубль, чем привёл команду к победе.

В прошедшем сезоне РПЛ «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Оренбург» располагался на седьмом месте, имея в активе 46 очков. Победителем стал петербургский «Зенит».

31 июля «Спартак» сыграет с калининградской «Балтикой». «Оренбург» на выезде встретится с казанским «Рубином» 30 июля.

Как сообщало ИА Регнум, «Урал» одержал победу над московским ЦСКА в матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла 22 июля в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1.

21 июля «Краснодар» одержал победу над московским «Динамо» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Российская премьер-лига представила календарь на сезон 2023/24. Турнир состоит из 30 туров. Первый этап пройдёт с 21 по 23 июля, заключительные матчи запланированы на 25 мая 2024 года.