Москва, 22 июля, 2023, 00:04 — ИА Регнум. Матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами «Краснодар» и «Динамо» закончился со счётом 3:1 в пользу краснодарцев.

Иван Шилов ИА Регнум

Встреча проходила 21 июля на московском стадионе «ВТБ-Арена».

Среди гостей отличились Джон Кордоба (27-я минута), Александр Черников (35) и Жоау Батчи (54).

Единственный забитый гол московской футбольной команды на счету Фёдора Смолова (61-я минута).

С матча «Краснодар» — «Динамо» стартовал нынешний сезон РПЛ.

В рамках следующего тура 30 августа краснодарцы примут на своём поле команду «Сочи». Московский клуб «Динамо» 29 августа на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

Как сообщало ИА Регнум, в сезоне 2022/23 «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков в 30 матчах. «Динамо» стало девятым с 45 очками.

Ранее Российская премьер-лига представила календарь на сезон 2023/24. Турнир состоит из 30 туров. Первый этап пройдёт с 21 по 23 июля, заключительные матчи запланированы на 25 мая 2024 года.