Москва, 24 июня, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Календарь на сезон 2023/24 представила Российская премьер-лига (РПЛ) 24 июня на своём официальном сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM

Турнир состоит из 30 туров. Первый тур пройдёт с 21 по 23 июля, заключительные матчи запланированы на 25 мая 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в сезоне 2022/23 «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд. При этом команда повторила рекорд РПЛ по досрочной победе в турнире, оформив чемпионство за четыре тура до завершения чемпионата. Церемония награждения состоялась после матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром», который завершился со счётом 2:2, на стадионе на Крестовском острове.

Из премьер-лиги вылетели подмосковные «Химки» и московское «Торпедо». Вместо них в следующем сезоне РПЛ сыграют казанский «Рубин» и калининградская «Балтика», занявшие в Первой лиге первое и второе места соответственно.