Екатеринбург, 22 июля, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Урал» одержал победу над московским ЦСКА в матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла 22 июля в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1.

Донат Сорокин/ТАСС Игроки «Урала» радуются забитому голу во время матча

На 21-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Урала» Тимур Аюпов, а на 54-й хавбек Даниэль Мишкич реализовал пенальти и удвоил преимущество екатеринбургской команды.

Футболисты ЦСКА смогли отыграть один мяч. На 63-й минуте отличился нападающий Антон Заболотный.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля «Краснодар» одержал победу над московским «Динамо» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1. У краснодарцев отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи, у «Динамо» единственный гол забил Фёдор Смолов.