Краснодар, 23 июля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. В связи с вероятными ливнями, сильным ветром, грозами, градом и подъёмом уровня рек на территории Краснодарского края штормовое предупреждение в регионе продлено до 24 июля, сообщили в краевом управлении МЧС.

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«До конца суток 23.07, а также в течение суток 24.07 местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 метров в секунду», — сказано в сообщении управления.

Штормовое предупреждение в Краснодарском крае объявляли и ранее в июле 2023 года. Пляжи на черноморском побережье закрывались для посещения. В ряде населённых пунктов реки выходили из берегов. 13 и 14 июля жертвами непогоды стали по меньшей мере пять человек.

Ранее 23 июля в управлении МЧС по Москве заявили, что во второй половине дня ожидается ливень, гроза и сильный ветер. В непогоду не рекомендуется укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили, напомнили в столичном комплексе городского хозяйства.