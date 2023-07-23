Москва, 23 июля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск предложил встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из аэропортов Москвы, когда самолёт понтифика остановится там на дозаправку по пути в Монголию или обратно, сообщил 23 июля председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл и папа Римский

«Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он полетит в Монголию. Тогда он должен будет в Москве в одном из аэропортов сесть на дозаправку», — сказал Севастьянов, ссылаясь на личную беседу с понтификом, передаёт ТАСС.

Он напомнил, что первая встреча патриарха Кирилла и папы Римского состоялась в 2016 году в аэропорту Гаваны, поэтому сейчас можно провести аналогичную встречу. По словам Севастьянова, аэропорт считается транзитной зоной, поэтому не вызвало бы противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в Россию.

«Если со стороны патриарха будет отклик на это, то такая встреча могла бы произойти 31 августа по пути папы в Монголию. Или на обратном пути 4 сентября», — уточнил.

Папа Римский Франциск совершит апостольский визит в Монголию с 31 августа по 4 сентября.

Как передавало ИА Регнум, вечером 27 июня спецпосланник папы Римского кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву, где встретился 28 июня с помощником президента Юрием Ушаковым. 29 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что они обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе по Украине, однако ни к каким конкретным решениям переговоры не привели.

Позднее, 30 июня, Ушаков рассказал, что Ватикан продемонстрировал желание деполитизировать решение связанных с конфликтом на Украине гуманитарных проблем. Представитель президента России добавил, что договорился с кардиналом оставаться на связи. Тот чётко дал понять, что продолжит миссию по поручению папы Римского, добавил Ушаков.