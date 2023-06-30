Москва, 30 июня, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Ватикан продемонстрировал желание деполитизировать решение связанных с конфликтом на Украине гуманитарных проблем, заявил 30 июня помощник президента Юрий Ушаков.

Илья Питалев/РИА Новости Председатель католической конференции епископов Италии, посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи

Комментируя встречу со спецпосланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи, которая состоялась 30 июня, Ушаков заявил, что переговоры показатели желание Ватикана активизировать свой вклад в возможное урегулирование ситуации на Украине.

Встреча Ушакова с Дзуппи 30 июня была уже второй с момента приезда кардинала в Россию. На ней участники переговоров подвели итоги с учётом того, что Дзуппи встретился 29 июня с патриархом Кириллом и уполномоченным по правам ребёнка при президенте Марией Львово-Беловой.

«Сегодня мы условились, что кардинал доложит свои впечатления от переговоров в Москве лично папе [Римскому] Франциску, и если последуют какие-то дополнительные (предложения — прим. ред.), то мы будем готовы их обсуждать», — процитировал Ушакова «Интерфакс».

Представитель президента добавил, что договорился с кардиналом оставаться на связи. Гость из Ватикана чётко дал понять, что продолжит свою миссию по поручению папы Римского, добавил Ушаков.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 июня Дзуппи прибыл в Москву, где он встретился 28 июня с Ушаковым по вопросу урегулирования ситуации на Украине. 29 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ни к каким конкретным решениям по Украине переговоры не привели.

30 июня Ватикан сообщил, что патриарх Кирилл встретился с Дзуппи в Москву по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Речь шла об инициативах гуманитарного характера. До визита в Москву кардинал в Киеве провёл встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.