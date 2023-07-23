Донецк, 23 июля, 2023, 04:48 — ИА Регнум. С полуночи 23 июля ВСУ нанесли по Донецку семь ударов. Также обстрелу подвергся Ясиноватский район. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

Всего по Донецку в период времени с 00:30 до 04:25 было выпущено 27 снарядов калибра 155 мм. Обстрелам подверглись Киевский, Петровский, Куйбышевский и Кировский районы города.

Ещё четыре снаряда калибра 152 мм были выпущены в 04:30 по Ясиноватскому району ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине, в Одессе, в ночь на 23 июля прогремела серия взрывов.

Украинские войска за сутки потеряли на двух направлениях — южнодонецком и запорожском — до 190 человек. Об этом рассказал 22 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За время спецоперации (СВО) на Украине уничтожено около 4990 иностранных боевиков, ещё 4910 наёмников покинули Украину.