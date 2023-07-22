Москва, 22 июля, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли на двух направлениях — южнодонецком и запорожском — до 190 человек. Об этом сообщил 22 июля на регулярном брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что потери ВСУ на этих направлениях составили до 190 военнослужащих, а также два танка, шесть боевых бронированных машин и два автомобиля. Кроме того, они лишились гаубицы «Мста-Б», американской артиллерийской системой М777 и британской гаубицы FH-70.

По данным ведомства, за сутки российские силы отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении у населённых пунктов Урожайное и Приютное в ДНР. Скопления живой силы и техники противника поражены у Приютного и Старомайорского.

На запорожском направлении пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, это произошло у Луговского и Марфополя. Скопления живой силы и техники противника поражены у Малой Токмачки, Новоданиловки и Новопокровки в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ попытались прорвать российскую оборону на запорожском направлении, но понесли большие потери и отступили.