Санкт-Петербург, 22 июля, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Малком не был включён в состав «Зенита» на матч чемпионата страны с нижегородским «Пари НН», поскольку активно ведутся переговоры о переходе игрока в другой клуб, заявил 22 июля журналистам главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Алексей Филиппов/РИА Новости Футболит Малком

«Что касается Малкома, то, пока ведутся переговоры, решили обезопасить его от всякого рода рисков», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что переговоры о трансфере бразильского нападающего ведутся с рядом европейских клубов, а также с «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. «Зенит», по некоторым данным, рассчитывает получить за футболиста 50 млн евро.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Сумма трансфера составила 40 млн евро. В составе петербургского клуба бразилец за четыре года четыре раза стал чемпионом России, в 109 матчах чемпионата он забил 42 гола, в том числе 26 в минувшем сезоне (2022/23 годов).

В феврале 2023 года Малком и ещё один бразильский игрок «Зенита» Клаудиньо получили российское гражданство. Это позволило «Зениту» вывести их из-под лимита на легионеров. При этом Клаудиньо отмечал, что выступать за сборную России не собирается, поскольку в РФ и без него достаточно хороших игроков, а сам он мечтает играть за Бразилию.