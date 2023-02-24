Санкт-Петербург, 24 февраля, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Нападающие санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Клаудиньо и Малком получили российское гражданство. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили на официальном сайте правовой информации.

Александр Демьянчук/ТАСС Клаудиньо (слева) и Малком

Малком выступает за «Зенит» с 2 августа 2019 года после перехода из «Барселоны» за €40 млн. Клаудиньо же перешел в санкт-петербургскую команду летом 2021 года из бразильского клуба «Ред Булл Брагантино». За Клаудиньо сине-бело-голубые отдали €12 млн.

В текущем сезоне Клаудиньо принял участие в 14 матчах чемпионата России, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.